Tack för mig! Har nu tagit beslutet att avsluta min elitsatsning. Känner inte längre det 100 procentiga driv som krävs för att hålla på med den här sporten. Då är det dags att gå vidare! Är väldigt glad för allt jag fått vara med om, personerna jag lärt känna, och de framgångar som jag fick vara med om ! Tack till träningskompisar och alla runt landslaget, sponsorer som gjort det möjligt, svenska folket som hejat, och framförallt tack till familj och vänner som ställer upp! Tack min Anna som låtit mig hålla på och som stöttar i alla lägen !

