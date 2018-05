Les Herbiers on aegade viies kolmanda või neljanda liiga klubi, kes Prantsusmaa karikafinaali jõudnud. Ent ükski neist pole veel otsustavat matši võitnud. Ka Les Herbiers'i homseid võiduvõimalusi peetakse pisikesteks, umbes üks sajale.

Kusjuures staadionile tuleb homme sisuliselt kogu Les Herbiers'i linna rahvas. Lääne-Prantsusmaa väikelinnas elab 15 933 inimest, klubi on müünud finaalile umbes 15 000 piletit.

Üllatusmeeskond alistas teel finaali seitse vastast, kuid ükski neist polnud kõrgliigast. Võrdluseks, liigas on Les Herbiers tänavu võitnud 31 mängust vaid üheksa.

Prantsusmaa jalgpalliajakirjanik Julien Laurens lausus BBC-le, et madalamate liigade väikeklubi esinevad tihti karikasarjas hästi, seega inimesed ootavad igal aastal sääraseid muinasjutte.

"Prantslased armastavad Taaveti ja Koljati vastasseise, seega ümbritseb finaali suur kära," ütles Laurens. "Arvan, et peamine põhjus, miks madalamate liigade satsidel nii hästi läheb on see, et meie akadeemiad on fantastilise tasemega.

Ma toon näite. Ainult käputäis Lyoni akadeemia mängijaid pääseb esindusmeeskonda, kuid ülejäänudki on ju väga head jalgpallurid. Nad lastakse lahti ja maanduvad madalamates liigades. Seega on Prantsusmaa madalamates liigades väga korralik tase, mis võimaldabki karikasarjas tihtipeale edukas olla."