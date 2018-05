Karu kolab mägedes ja teda vaevab suur janu. Korraga näeb ta eemal kaljunukil oinast. Karu hüüab: "Kuule sina, oinas! Kas tead, kus siin joogikoht on?"

Oinas kõnnib aga sõnalausumata minema. Karu longib edasi. Järsku näeb ta eemalt oinakarja lähenemas, kõige ees on sama oinas, kellega ta enne juba vestelnud oli. Karu hüüab jälle:

"Kuule, oinas! Ma vist küsisin sult midagi! Kus siin joogikoht on?"

Oinas vastu:" Joogikoht joogikohaks, aga selle "oina" eest annad sa meile praegu vastust!"