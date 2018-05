Idee autor lausus Liverpool Echo'le, et pole suurem asi vutisõber, kuid soovib, et turistidele jääks Kiievist (ja Ukrainast) hea mulje. "Pered pakuvad fännidele kõike vajalikku infot Kiievi kohta ja kehastuvad justkui Ukraina kultuurisaadikuteks," ütles Kõlõmar.

"Meil on seda vaja, sest seoses Venemaa sõjaga on Ukraina kohta toodetud palju propagandat ja libauudiseid. Kui välismaalased näevad oma silmaga, mis elu siin elatakse ja vestlevad kohalikega, siis nad mõistavad paremini, kes me oleme ja mida me tahame."