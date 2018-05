Nädalavahetusel Hispaanias Jerezi ringrajal toimunud MotoGP etapi peamine jututeema on kolme kange mehe kokkupõrge, mis lõppes kõigi jaoks katkestamisega.

Võidusõidu lõpuni oli kaheksa ringi, kui Andrea Dovizioso (Ducati) üritas tiimikaaslast Jorge Lorenzost (Ducati) mööduda ja seeläbi teiseks tõusta. Mõlema mehe kurv läks esiti laiaks.

Kui Lorenzo üritas sisekurvist positsiooni tagasi võtta, põrkus ta Dani Pedrosaga (Honda) ja sealt omakorda vastu Doviziosot. Tulemuseks kogu kolmiku kukkumine, katkestamine, palju emotsioone ja süüdistusi.

The major talking point from another dramatic #MotoGP race 🏁@lorenzo99, @AndreaDovizioso and @26_DaniPedrosa clash at the #SpanishGP...the rest is history 💢 pic.twitter.com/vsW1QsP6vt