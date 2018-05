Kui oled võistkonnaala sportlane, siis mida sa hing veel võid tahta: endal läheb hästi, meeskond võidab, bossid ja treener on rahul, meedia ja fännid kiidavad. Just niimoodi Siim-Sander Vene seis praegu Vareses on. Ja ees ootab maiuspala, Itaalia korvpalliliiga play-off.