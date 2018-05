Snuukri MMi kullamatšis alistas Mark Williams John Higginsi ning et ta oli lubanud võidu korral pressikonverentsi alasti anda, pidaski mees sõna.

43aastane Williams heitis riided seljast ning meediaväe ette ilmudes ümbritses vaid saunalina tema vöökohta. Laua taha istudes võis videost mõista, et ta võttis saunalinagi lahtiseks.

He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! 😳#bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF