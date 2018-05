Eesti korvpalliliit on avaldanud meistriliiga finaal- ja pronksimängude toimumise päevad. Kohe torkab silma üks seaduspärasus: kõik finaalmängud toimuvad esmaspäevast neljapäevani, reede õhtul ja nädalavahetustel on vaikus majas.

Miks just nõnda? Korvpalliliidu meeste liigade projektijuhi Anneliis Annuse sõnul on niisugune päevade valik osaliselt juhuslik ja osaliselt taotluslik. Korvpalliliit jättis teadlikult vabaks 18. ja 20. mai, mil peetakse Euroliiga Final Four. "Sel aastal on eestlaste huvi selle võistluse vastu eriti suur, sest mängib ka Kaunase Žalgiris," märkis Annus.