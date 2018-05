Ukraina rahvuslik avalik-õiguslik teleraadiokompanii NOTU evib riigis jalgpalli MMi näitamise õigusi, kuid on otsustanud, et tuleval kuul Venemaal peetavat MMi ei näidata. Siiski püütakse õigusi müüa mõnele üleriiklikule kommertskanalile.

Millised on Ukraina fännide lootused näha MMI? NOTU peadirektor Zurab Alasania rääkis sealsele portaalile Sport Arena antud intervjuus, et müügiläbirääkimisi peetakse jätkuvalt ja võimalus olla 70 protsenti. "Ametlikku otsust 2018. aasta MMi näitamise loobumisest pole, kuid terve riik mõistab, et selle MMi näitamine avalik-õiguslikus televisioonis võrdub surmaga," kuulutas telejuht.