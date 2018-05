Tegemist on staadioni läheduses asuva hotelliga, nüüd pidi aga Southamptoni meeskond eile jääma ankrusse poolsada kilomeetrit eemal Cardiffi lähedal, kust on tiheda liiklusega teel staadionile tubli tund sõitu. Külaliste peatreener Mark Hughes ja tema hoolealused kahtlustavad sihilikku tegutsemist.

Üleeile teatati neile Swanseast, et Marriottis on meeskonnale planeeritud korrusel "avastatud viirus". Tegmist on ainsa Premier liiga nõudmistele vastava hotelliga Swanseas. Southamptoni esindajad aga avastasid, et reaalselt jätkab hotell broneeringute vastuvõtmist ja tavalise elu elamist ning "viirusest" pole mingit märki.