Korvpalli Euroliiga nimetas tänavuse hooaja tõusva tähe auhinna saaja ning see oli põhimõtteliselt juba enne hooaja algust selge - Luka Doncic, kes muu!

Eelmisel aastal koos Goran Dragiciga Sloveenia koondise Euroopa meistriks vedanud Doncic sai ka Madridi Realis ootamatult liidrirolli, sest senine suurim staar Sergio Llull pidi raske vigastuse tõttu jätma suurema osa hooajast vahele. Ja Doncic sai sellega rohkem kui hästi hakkama.

The @TurkishAirlines #EuroLeague 2017-18 Rising Star award goes to... 🥁



For the second season in a row!@luka7doncic 👏 pic.twitter.com/PkWgTALNRb