21aastane Kotsar kuulis Raudla huvist veebruaris-märtsis. „Rääkisin treeneritega asjad läbi ja kahe-kolme nädala jooksul andsin jah-sõna,“ ütles Kotsar pärast tänast pressiüritust ja lisas, et otsus tuli kergelt.

Kuigi koosseis on ühtlane ja eeldatust nimekam, on suurim tähelepanu USAs Lõuna-Carolina ülikoolis õppival Kotsaril. Eestis pole teda juba aastaid mängimas nähtud, aga sel suvel teeb 210 cm pikkune korvialune jõud kaasa nii 3x3 kui ka saalikorvpalli koondises.

Noorteklassis tegi eestlane kaasa paljudel 3x3 võistlustel ja varasem kogemus oli Kotsari jaoks otsuse langetamisel oluliseks kaalukeeleks. Tõsi, nüüd on ta varasemast pikem ja raskem.

„Sellepärast oligi huvi nii suur, et varem olen nii palju 3x3 korvpalli mänginud. Aga ma ei kujuta hästi ette, milline ma poole platsi peal välja näen. Mingisugune aimdus loomulikult on, aga elame, näeme,“ rääkis eile kodumaale jõudnud vägilane.

Võrreldes USA üliõpilaskorvpalliga on 3x3 täiesti erinev loom. Võtame näiteks rünnakuaja - 30 sekundi asemel tuleb vise sooritada 12 sekundi jooksul. „Mul on hästi meeles, kuidas 12sekundiline ründeaeg teeb mängu väga intensiivseks. Viimased kaks-kolm minutit on puhtalt võhma küsimus, kumb meeskond peale jääb,“ selgitas 2017. aastal Lõuna-Carolinaga NCAAs nelja parema finaalturniirile pääsenud Kotsar.

Dorbek jääb mõneks ajaks eemale

Eesti koondise suurimaks tugevuseks peab Kotsar kaitsemängu. Dorbek ning Puidet on tuntud vastaste pidurdajad, vaid Järveläineni suurim trump on viskamine. „Saame kaitses vastaseid pressida ja sundida neid võimalikult halbu lahendusi tegema. Usun, et saame kokkumängu ka väga heaks. Näiteks Jaani ja Martiniga olen universiaadikoondises koos mänginud,“ arvas ta.

Pärast esimesi treeninguid sõidab koondis nädalavahetusel Riiga, kus tehakse kaasa kõrgetasemelisel turniiril. Kalev/Cramoga Eesti meistriliiga finaaliks valmistuvat Dorbekit asendab Oliver Metsalu. Ühtlasi on Metsalu valmis koondisele appi tulema, kui keegi nelikust peaks enne MMi vigastada saama.

2020. aasta Tokyo olümpiamängude kavva pääsenud ala MM peetakse 8.-12. juunini Filipiinide pealinnas Manilas. Eesti alagrupivastased on Sloveenia, Poola, Jaapan ja Ecuador.

Kotsar sõidab USAsse ülikooli juurde tagasi juuli keskel. Vahepeale jäävad Eesti saalikoondise sõprusmatšid Soomega ja MM-valikturniiri kohtumised Suurbritannia ja Kreekaga.

Mis on 3x3 korvpall?

- Mängitakse poole korvpalliplatsi peal ühe korvi all.

- Ühes tiimis on korraga platsil kolm mängijat, lisaks on võistkonnas üks vahetusmängija.

- Mäng kestab 10 minutit või seni, kuni üks tiimidest jõuab 21 punktini.

- Rünnakuaeg on 12 sekundit (tavakorvpallis 24).

- Tavakorvpalli kahepunktivise annab ühe ja kolmepunktivise kaks punkti, vabavise annab ühe punkti.