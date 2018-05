Madridis jätkuval tenniseturniiril alistas naiste üksikmängu teises ringis Petra Kvitova (WTA 10.) 6:3 7:6(8) Monica Puigi (WTA 68.).

Nüüd jääb tšehhitar ootama kaheksandikfinaali vastast paarist Anett Kontaveit (WTA 29.) - Aliaksandra Sasnovitš (WTA 55.). Eestlanna matš peetakse täna õhtul, millest Õhtuleht teeb tekstipõhise otseülekande.

Kontaveidi järgmise ringi potentsiaalne vastane Kvitova on karjääri jooksul võitnud 23 WTA-turniiri. Kahel korral on ta parim olnud Suurel slämmi turniiril, nii 2011. kui ka 2014. aastal triumfeeris ta Wimbledonis. 28aastase tennisist kõrgeim edetabeli koht on olnud teine.

Kontaveit ja Kvitova on varasemalt kohtunud korra. Mullu Cincinnatis jäi peale tšehhitar 1:6, 7:6(2), 6-3.