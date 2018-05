Liverpooli vutimeeskonna noort kaitsjat Joe Gomez´it tabas valus tagasilöök. Vigastuse tõttu jääb tal vahele nii Meistrite liiga finaal Madridi Reali vastu kui ka suvine MM.

"Hüppeliigese vigastuse tõttu on mu hooaeg lõppenud nii klubi kui ka koondise osas," teatas 20aastane inglane BBC-le. "Viimased nädalad on olnud rasked, olen üritanud kõike, et platsile naasta. Nüüd proovin eelkõige tuleva hooaja ettevalmistusperioodiks tervise korda saada."

Gomez sai trauma juba märtsi lõpus, kui Inglismaa pidas sõprusmängu Hollandiga. Valutava hüppeliigese kiuste mängis ta aprilli viimastel nädalatel Liverpooli eest kahes kohtumises, kuid rohkem ta lähiajal platsile joosta ei saa.

Eelkõige paremkaitsjana tegutsev Gomez on Liverpooli eest tänavu platsile pääsenud 25 Premier League´i mängus, neist 23 algkoosseisus, lisaks viis Meistrite liiga kohtumist. Rahvuskoondise debüüdi tegi ta mullu sügisel, kokku on tal kirjas kolm matši.