Taanis Kopenhaagenis jätkuval jäähoki MMil teenis Läti kindla 5:0 võidu Lõuna-Korea üle.

Turniiri raske lisaajavõiduga alustanud, kuid seejärel Soomelt 1:8 koslepi saanud lätlased olid täna kohe mängu algusest hästi valmis. Avakolmandikul visati kaks väravat ja sellega oli vastane suuresti murtud.

Väravalisa tuli veel teisel (1) ja kolmandal perioodil (2). Tasuks kindel võit ja kolm punkti. Lätil on nüüd koos viis silma, millega hoitakse B-grupis neljandat kohta, mis viiks nad ka viimasena veerandfinaali. Lõuna-Korea mehed on endiselt võiduta ning nende väravatevahe on kolme matšiga koguni 1:23.

Samal ajal peetud kohtumises alistas Slovakkia 4:2 Austria. Slovakkidele oli see ühe kaotuse kõrval teiseks võiduks, mis tõstis nad hoobilt A-grupis kolmandaks. Kolm punkti teeninud austerlased püsivad seitsmendal positsioonil.

Täna õhtul peetakse veel kaks mängu. Põhimõttelises vastasseisus võtavad mõõtu naabrid Soome ja Norra.