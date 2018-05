Matš algas väikese ehmatusega, kui Kontaveit lasi kohe oma servi murda. Õnneks vastasta ta ise samaga ning haaras mänguohjad. Ka järgmised kolm geimi kuulusid talle ning turvalist kolmepunktilist edu meie naine käest ei andnudki. Sasnovitšil oli küll seisult 2:4 murdevõimalus, kuid seda ta ära ei kasutanud. Kontaveit murdis taas ise ning võitis avaseti kindlalt 6:2.

Kokku tuli naistel väljakul mütata üks tund ja 44 minutit. Kontaveidile tõi edu eelkõige serv: ta lõi üheksa ässa ning esimese pallingu protsent oli sealjuures 71.

Kusjuures Kontaveit oli kahes tänavu peetud matšis Sasnovitšile alla jäänud. Tõsi, mõlemad mängud peeti kõva kattega väljakul, Madridi turniiril mängitakse liival. Kokku on naised omavahel kohtunud koguni seitsmel korral, eestlannal on pärast tänast 4:3 edu.

Kaheksandikfinaalis kohtub Kontaveit Petra Kvitovaga (WTA 10.), kes alistas teises ringi Monica Puigi. 28aastane tennisist on kahel korral (2011, 2014) võitnud Wimbledoni Suure slämmi turniiri. Kvitova ja Kontaveit on omavahel vastamisi läinud korra, mullu Cincinnatis jäi peale tšehhitar.