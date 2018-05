Kohaliku 3x3 korvpalli eestvedaja Reigo Kimmel pole viimastel kuudel niisama trummi tagunud – suvi tuleb sel rindel erakordselt põnev. Juunis MMile sõitva Eesti koondise nimekiri on oodatust intrigeerivam ja lootused on üles köetud. Suurimaks küsimärgiks on saalikorvpallurite kohanemisvõime.