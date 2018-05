Taanis Kopenhaagenis toimuval jäähoki MMil alistas Soome ülikindlalt 7:0 Norra.

Soomlased ei tahtnud naabrite vastu midagi juhuse hooleks jätta ning seitsmeminutilise mänguaja järel säras tablool juba 2:0. Tõsisemaks paugutamiseks läks teisel neljandikul, mil eduseis kasvatati 6:0 peale. Viimasel perioodil võeti jalg gaasipedaalilt ning visati vaid üks värav.

Ühtlasi on soomlased B-grupis ainsad, kes suutnud kolmest voorust maksimaalsed üheksa punkti koguda. Kusjuures nende väravatevahe on 23:2. Seega tõusti USA ja Kanada ees liidriks. Siiani ühe lisaaja võidu noppinud norralased on viiendal kohal.

Tabeliseis:

A-grupis oli Tšehhi karistusvisetega 5:4 üle Šveitsist.