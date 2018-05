Anett Kontaveit alistas tunni eest Madridi tenniseturniiril Aliaksandra Sasnovitši kolmes setis ning sai selle vastase üle tänavu kahe kaotuse kõrvale alles esimese võidu - 6:2, 4:6, 6:2. Edu pöördumise alustena tõi ta välja pigem psühholoogilised tegurid.

"Tunnen end aasta algusega võrreldes vabamalt, paremini, kindlamana. Olen suutnud endaga positiivsem olla," ütles Kontaveit. "Lisaks pidasime eelmised mängud kõval kattel, siin aga liival."

Taktikalises plaanis püüdis eestlanna keskenduda enda ja vähem vastase mängule. "Ta on mulle üsna ebamugav vastane. See lihtsalt on nii, et ühe mängija stiil sobib sulle paremini kui teise oma. Oleme ka eelmistel aastatel mänginud, jutt ei käi ainult tänavusest.

Arvan, et täna suutsin edukalt oma mängu mängida. Teises setis tegutses ta julgemalt ja agressiivsemalt, võib-olla ehmatasin sellest natuke ära. Kuid kolmanda seti tähtsatel hetkedel suutsin korralikult servida. Serv töötas täna tõesti hästi ja aitas mitmest keerulisest olukorrast välja. Lisaks sain kolmanda seti alguses ka vastase servigeimi kohe kätte, see oli samuti oluline," rääkis Kontaveit.

Öö vahet ning juba kolmapäeva pärastlõunal või õhtupoolikul ootab ees kaheksandikfinaal maailma kümnenda reketi, tänavu juba kolm turniiri võitnud tšehhitari Petra Kvitovaga. Kontaveit usub, et jõudu jätkub ka selleks heitluseks: "Tunnen end hästi ja saan iga võiduga positiivsust juurde. Tänase mängu järel ei tundnud ma end üldse väsinuna."