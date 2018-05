Tänavuse hooaja lõppedes lähevad 22 aasta pikkuse koostöö järel lahku Arsenali ja Arsene Wengeri teed. 68aastane jalgpallitreener siiski pensionile minna ei kavatse.

"Palju rohkem kui arvasin," oli Wengeri vastus Inglismaa ajakirjanuku küsimusele, kui palju tööpakkumisi talle juba tehtud on ning lisas: "Aga praegu keskendun Arsenalile kuni lepingu viimase päevani."

Küll aga kavatseb ta seejärel ühe pakkumistest ikkagi vastu võtta. "Hooaja järel puhkan veidi ja mõtlen, kuhu edasi. Kindel on see, et jätkan, sest mu aju vajab tööd. Kus täpsemalt, pole veel selge," arutles kogenud treener.

Viimased 22 aastat on Wenger juhendanud Arsenali. Enne seda oli ta Prantsusmaa klubide Nancy (1984-1987) ja Monaco (1987-1994) peatreener. Vahetult enne Inglismaale jõudmist proovis ta kätt ka Jaapani klubi Nagoya Grampus eesotsas.