"Lõpetage jutt. Kui mu teised pojad on lihtsalt minu silmarõõmud, siis Lonzo on publiku lemmik. Nad ei lase sel juhtuda. Ta ei lahku Los Angelesest, inimesed armastavad teda," rääkis isa Ball.

Juttu tuli pealmiselt võimalikust vahetuskaubast, milles osaleksid Los Angeles Lakersis palliv Lonzo ja San Antonio Spursi kuuluv Leonard. LaVarile see mõte ei meeldinud.

Kurikuulsa Ballide korvpallipere suur juht ja isa LaVar esines järjekordse särava avaldusega. Ta ütles ESPNile, et tema poeg Lonzo on parem korvpallur kui mõne hooaja tagune finaalide MVP Kawhi Leonard.

Lisaks uurisid ajakirjanikud, kas Leonard on parem mängija kui Lonzo? "Ärge tehke nalja. Kindlasti mitte," põrutas LaVar. "Lonzo teeb kõik mängijad enda ümber paremaks. Kes ei tahaks enda meeskonda sellist meest?

Kui Leonard hakkaks seal mängima, ei läheks kõrval keegi paremaks. Ta ajab ainult oma asja. Tal on oma kindel nišš."

Huvitav avaldus, arvestades, et Leonard NBAs üks hinnatumaid mängijaid. Tema auhinnakapis on 2014. aasta meistritiitel ning samal hooajal valiti ta ka finaalide MVP-ks. Lisaks on tal mitmeid tunnustusi hea kaitsemängu eest.