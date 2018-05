Itaalia korvpalli kõrgliigas lõppeb täna õhtul põhiturniir, kuid juba kuulutati välja hooaja parimad. Edukaimaks treeneriks valiti Varese juhendaja Attilio Caja.

56aastane itaallane vedas Varese raskest seisust play-off´i, kus pole kaugele jõudmine sugugi välistatud. Oma teene on selles ka Siim-Sander Venel, kes meeskonda uut hingamist tõi. Pärast eestlase liitumist on võidetud 16 mängust 12, neist kaheksa viimast järjest.

"Ta on nõudlik juhendaja, isetegevus on piiratud. Kes üsna viimasel ajal liitunud, need polegi asja päris selgeks saanud. Ka minul polnud lihtne alustada, eriti pika mängupausi järel," iseloomustas Vene Õhtulehele antud intervjuus Caja´t.

Itaalia liiga parimaks mängijaks valiti Jason Rich Scandone Avellino meeskonnast.

2017-2018 Serie A Awards



MVP: Jason Rich, Scandone Avellino



COY: Attilio Caja, Pallacanestro Varese



Best Under 22: Diego Flaccadori, Aquila Basket Trento (3rd year in a row)



Best GM: Federico Casarin, Reyer Venezia — Sportando (@Sportando) May 9, 2018

Täna peetakse põhiturniiri viimane ring. Varese sõidab külla Torinole, kelle play-off´i lootus on juba kustunud. Küll aga on Vene koduklubil mängus üsna palju, sest kohamängudeks on võimalik teenida kuues asetus, kuid pole võimatu, et langetakse kaheksandaks. Pallid visatakse kõigis matšide mängu kell 21.30.