See, et suurvõistluse ajal majutushinnad lakke tõusevad, pole teab mis suur üllatus. Kodumaalt on heaks näiteks kas või Pärnus toimuv Weekend festival. Seetõttu pole imestada, et 26. mail Kiievis peetava Meistrite liiga finaali eel seisavad sarnase murega silmitsi Liverpooli ja Madridi Reali toetajad.

Kuid Kiievi hotellipidajad on leidnud viisi, kuidas vutihuvilisi veelgi rohkem kiusata. Näiteks tühistas üks majutusasutus Meistrite liiga finaali ajaks kõik broneeringud. Vabandus: sel ajal pole elektrit ega vett! Teine aga väitis tühistades, et tegelikult nad ei soovinudki 25.-27. maini külalisi, kuid arvutiviirus lubas huvilistel siiski endale voodikoha reserveerida. Rumal on see, kes vabandust ei leia.

Kaval skeem: kõigepealt tühista ning seejärel lükka hind mitmekümnekordseks ja pane toad uuesti turule.



Hinnad on tõesti laes. Kiievis aitab tududa väga priske rahakott või üüratu krediitkaart. Hostelisse, kus voodikoht maksab tavaliselt 16 eurot öö, võib nüüd finaalijärgset lõõgastusund nautima minna 1300 euro eest. Ja kui kolmetärni hotelli võiks muul ajal saada nädalavahetuseks 77 euro eest, siis Meistrite liiga ajal on summaks 4181 eurot. Kõva 54-kordne hüpe.



Metsikut hinnatõusu uurivad ka kohalikud võimud. Osad Kiievi elanikud soovivad aga ukrainlaste külalislahkust näidata ning kutsuvad vutifänne oma kodudesse tasuta ööbima.