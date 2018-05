Veerpalu lisas: „Alekseiga oleme rääkinud, temapoolne huvi on olemas, aga ta ootab kõrgemalt luba. Aleksei näitas tänavu, et on 15 km peal kindel klassikaliider. Tema parimad aastad veel kestavad, sellise sportlasega on kindlasti huvi edasi tegutseda. Meil klappis.“

„Otsus pole veel lõplik, aga pigem [koostöö] ei jätku. Kõik indikatsioonid näitavad, et nii ta läheb,“ lausus Alaver eile Õhtulehele. „Põhjus on väga lihtne, puhtalt sportlik ja pragmaatiline. Mees võitis neli MK-etappi (ametlikult kolm, kuid Toblachi 15 km klassika jälituses suusatas ta päeva parima aja - M.T.), aga esinemine olümpiamängudel tunnistati mitterahuldavaks. Seega ei võimaldata tal enam koondisest eraldi valmistuda.“

Aga koostöö seati Kasahstanis riiklikul tasandil kahtluse alla nii 2015. kui ka 2017. aasta kevadel, sest talvised MMid lõppesid tühjade pihkudega. Faluni 50km ühisstardist klassika lõpetas Poltoranin seitsmendana, Lahtis kordas ta sama tulemust 15 km klassikadistantsil. Kuigi Kasahstanis pisaraid ei usuta, nagu Alaver on öelnud, jätkus koostöö ka olümpiatalvel, sest suusataja ise oli eestlastega rahul. Lisaks mainitud treeneritele oli pundis ka hooldemees Jaan Alvela.

Mati Alaver Kasahstani koondise dressis. (Stanislav Moshkov)

Tänavuse olümpiamaratoni eel võisid Veerpalu ja Alaver oma õpilast uhkusega maailma parimaks klassikasuusatajaks nimetada, sest MK-hooajast olid ette näidata 5., 3., 2., 1. ja 1. koht. Ainult et nood tulemused pärinesid 15 km distantsilt.

Pyeongchangiski näis esiti kõik sujuvat. Ta liugles koos hilisema olümpiavõitja Iivo Niskaneniga teistelt eest, kuid 30 kilomeetri kandis hakkas kasahh väsima ja lasi Niskanenil ning venelase Aleksandr Bolšunovil minna. Tol momendil tundus, et pronks tuleb ikkagi Otepääle, sest vahe järgmistega oli üle minuti. Paraku sai Poltoranin nii ränga „haamri“, et vantsis üle lõpujoone 15ndana, Niskanenist 5.15 hiljem. Väga suur pettumus, misjärel Alaver teatas, et maksab kasahhidele tagasi kogu aastapalga.

„Kui haamri saad, pole enam varianti kannatada. Lihtsalt organism ütleb ülesse,“ selgitas Veerpalu. „OMi ettevalmistuslaagris tuli läbida antibiootikumikuur, sest tervis oli kahe vahel. See tõmbas treeningkoormusi maha, mõned tugevad trennid jäid ära.

15ks, võib-olla ka 30ks kilomeetriks oleks teda jätkunud, aga nii pikaks pingutuseks polnud organism valmis. Oli natuke karta, et kukkumine võib tulla, aga et nii hull... see oli vähe üllatus.“

Tagantjärele targana võib arutleda, et ehk päästnuks Poltoraninile pronksi see, kui ta poleks Niskaneni hullumeelse tempoga kaasa läinud. Aga need on oleksid, mis spordis teadupärast ei maksa.