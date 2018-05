Eesti naiste tennise esireket Anett Kontaveit (WTA 29.) kaotas Madridi WTA-turniiri kaheksandikfinaalis tugevale tšehhitarile Petra Kvitovale (WTA 10.) 7:6(4), 3:6, 3:6.

Esimene sett: Kvitova murdis kiirelt Kontaveidi servi ja tundus, et nimekam vastane läheb oma teed. Seisul 3:5 võitis aga eestlanna kõigepealt oma servigeimi ja siis õnnestus ka Kvitova servi murdmine. Kontaveit suutis isegi 6:5 ette minna, aga kiirest lõppmängust pääsu polnud. Seal suutis Kontaveit pärast tasavägist algust oma paremuse maksma panna ja võitis 7:4. Avasett kestis 55 minutit.

Teine sett: Algus oli sarnane avasetile, sest Kvitova murdis kohe Kontaveidi servi. Eestlanna leidis end 0:3, 1:4 ja 2:5 kaotusseisust. Seisul 3:5 oli Kontaveidil kolm murdepalli, aga neid ta ära kasutada ei suutnud. Seega 6:3 setivõit kahekordsele Wimbledoni võitjale.

Kolmas sett: Kvitova murdis Kontaveidi teise servigeimi ja läks 2:1 ette. Seejärel oli eestlannal neli murdepalli, aga neist ei suutnud ta ühtegi realiseerida. Seisul 4:2 murdis Kvitova veel ühe Kontaveidi servigeimi, aga siis suutis eestlanna omakorda murde teha. Kvitova lõpetas aga 2 tundi ja 14 minutit kestnud mängu stiilselt ja murdis selles setis vastase servi kolmandat korda.

Eight in a row for @Petra_Kvitova!



The 🇨🇿 defeats Kontaveit 6-7(4), 6-3, 6-3 at the @MutuaMadridOpen! pic.twitter.com/oug2SKkn4n