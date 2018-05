Eesti parimaid jäähokimehi Robert Rooba mängis lõppenud hooajal 83 mängu: 59 Soome liiga põhiturniiril, neli play-off'is, 13 Meistrite liigas ja viis Eesti koondisega, lisaks kaks treeningkohtumist Jyväskylä JYPi särgis.

"See on tõsiselt hea saldo, kindlasti mu profikarjääri parim," alustas ta Facebooki lehel hooaega kokkuvõtvat postitust. "Võimaluse selleks andis kindlasti hea ning eelnevast erinev suvine ettevalmistus. Samuti tasaselt hea mängutase, mis ei sundinud mind pidevalt tribüüni ja väljaku vahet sõeluma. Ning ei saa unustada seda, et ka mu tähtsaim relv ehk keha pidas väga hästi hooajale vastu ja suutsin hooaja läbida ilma tõsisemate vigastusteta.

Meistrite liiga tiitel, MMi I divisjoni pronks, uued isiklikud punkti- ja väravaterekordid ning üks nädalavahetus Liiga (Soome meistrivõistlused - toim.) punktitabeli liidrina – need on asjad, mis nendest 83 mängust mulle kätte jäid. Pole paha, pole üldse paha. Kuigi ei saa unustada kibedat kaotust Liiga veerandfinaalis Helsingi IFK'le, (mis oli kindlasti suureks pettumuseks nii meie meeskonnale kui ka iseendale) oli see hooaeg kindlasti mu karjääri edukaim ning suur samm taas oma unistustele lähemale.