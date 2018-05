Blondiin otsustab oma imid˛it muuta, et keegi ei teaks, et ta blondiin on. Ta värvib juuksed ära ja ostab endale auto. Sõidab siis mööda teed ja näeb tee ääres karjust lammastega. Ta peab auto kinni ja küsib karjuselt: "Kas sa annad ühe lamba mulle, kui ma ära arvan, mitu lammast sul karjas on?"

Karjus on nõus, sest ta ei usu, et naine selle ära arvab. Blondiin ütleb suvalise arvu – 1348. Karjus ütleb, et ta arvas ära. Blondiin võtab lamba ja hakkab juba tagasi autosse minema. kui karjus temalt küsib: "Kas sa annad mu koera tagasi, kui ma su juuste värvi ära arvan?"