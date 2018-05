Korvpalli Euroliiga teatas hooaja sümboolse koosseisu. Viisikusse mahtusid Nick Calathes (Ateena Panathinaikos), Nando De Colo (Moskva CSKA), Luka Doncic (Madridi Real), Tornike Šengelia (Vitoria Baskonia) ja Jan Vesely (Istanbuli Fenerbahce).

Calathes, Doncic ja Šengelia pääsesid esimesse viisikusse esmakordselt, Vesely aga teist ja De Colo kolmandat korda.

Ainsana Final Fouri pääsenud tiimidest ei ole viisikus esindajat Kaunase Žalgirisel. CSKA, Real ja Fenerbahce jõudisid samuti finaalturniirile, Baskonia ja Panathinaikos jäid pidama veerandfinaalis.

Sümboolne viisik valiti meediaesindajate ja fännide hääletuse tulemusel. Ajakirjanike häälte osakaal oli 75 ja fännidel 25 protsenti. Hooaja kõige väärtuslikum mängija kuulutatakse välja 18.-20. maini Belgradis peetaval Final Fouril.

The best EuroLeague players from 2017-18 season.



