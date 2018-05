Ott Tänaku ja Toyota rallitiimi meteoroloog Hannes Tõnisson rääkis Toyota meeskonna Youtube'i kontol avaldatud videos oma põnevast tööst.

Muuhulgas tuli välja, et kui Tänak läbis Argentiina ralli ilma suuremate probleemideta, siis Tõnissoni jaoks oli tegu ebaharilikult raske katsumusega.

"Argentiina ralli on MM-sarjas minu jaoks raskuselt teisel kohal. Andmeid pole sisuliselt üldse. On ainult üks radar ja ka see ei tööta kuigi hästi. Pealegi on vähe mõõtmiskohti, mida saan mudelite kalibreerimiseks kasutada," rääkis ta.