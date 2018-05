Kas Järveläinen soovitaks ka teistel saareriigis õnne proovida? "Kui on võimalus Suurbritannia liiga asemel USA ülikooli minna, siis ma soovitaks ülikooli. Aga kui on vaja esimest väliskogemust, siis miks mitte."

Enne uuele saalikorvpalli hooajale mõtlemist sõidab Järveläinen koos Maik-Kalev Kotsari, Jaan Puideti ja Martin Dorbekiga Filipiinidele 3x3 korvpalli MMile.

"Ma ei saa öelda, et ma oleks suur 3x3 korvpalli fänn, aga see on ainukordne šanss. Võimalus MMile minna võiks olla iga sportlase unistus või eesmärk. Ükskõik, mis alal. Kui (3x3 koondise treener) Siim Raudla mind kutsus, siis ei pidanud pikalt kahtlema. Usun, et sõna "kogemus" käib kõigi koondise liikmete huulilt läbi. Seetõttu oligi tegu lihtsa otsusega," ütles Järveläinen.

Järveläinen tuli Plymouthist Eestisse autoga. Subaru Impreza WRXi roolis sõitis ta kaheksa riigi pinnal maha 2000 miili ehk üle 3200 km.