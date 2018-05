Tiimi kuuluvad sportlased ja nende treenerid sportlasi suve- ja taliolümpiaaladelt. Kaasatud on ka pallimängu- ja mitteolümpiaalad. Kõige nooremate ja tublide talentide tunnustamiseks on kategooria „Noor ja andekas“ ning märkamise pälvivad ka silmapaistvam üliõpilas-, kaitseväe ja parasportlane. EOK järelkasvuprojekti tänavusse põhikoosseisu kuuluvad aastatel 1995-1998 sündinud sportlased.

Noore talendi stipendiumi pälvisid Kelly Sildaru (freestyle-suusatamine), Kregor Zirk (ujumine), Mai Narva (male), Kevin Saar (mootorrattasport). Kaitseväesportlase eristipendiumi teenis Reino Velleste (jahilaskmine) ja üliõpilassportlase eristipendiumi Mattias Kuusik (judo). Paraolümpiasportlase stipendiumi sai Matz Topkin (ujumine).

„Märka järgnevat põlvkonda“ esitlus Eesti Ajaloomuuseumis. (Kalev Lilleorg)

Treeneri stipendiumid said Dmitri Kapelin, Vladimir Stepanjan, Mart Siliksaar, Aleksandr Zõkov, Jaan Tiitsaar, Glenn Schaap, Andres Kuhi, Imre Pulai, Harri Lill, Ilkka Luttunen, Andrus Ilves, Väino TreimanBoriss Petrov, Ott Kiivikas, Jaanus Ligur, Üllar Põvvat, Raul Kudre, Oleg Kim, Merle Keerutaja, Risto Lall, Kalmer Musting, Reet Rausberg , Tõnis Sildaru, Kaja Haljaste, Kaido Külaots, Andrus Saar, Õnne Pollisinski, Peeter Päkk ja Andres Põhjala.

Järelkasvutiimi põhikoosseisu stipendiumid on 2000 eurot, eristipendiumid 1000 eurot. Treenerite stipendiumid on samuti 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab EOK, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital. Üliõpilas- ja kaitseväesportlase ning nende treenerite stipendiume rahastab toetaja Estiko.

Järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda“ projektijuhi Natalja Inno sõnul on EOK tegevustes noorte saavutusspordi arendamine kindlasti üks prioriteete. „Eesti Olümpiakomitee eesmärk noortespordi arendamisel on läbi märkamise, koolitamise ja toetamise aidata kaasa Eesti tippspordi järelkasvu arengule. EOK tegevused noorte andekate sportlaste ja nende treenerite toetamisel ei piirdu ainult rahalise toetusega," sõnas ta.

"2017. aastal käivitatud koolitusprogramm "Lase tiiger välja!" on noorte sportlaste arengu toetamiseks loodud täiendav võimalus, mille eesmärk on andekatele noortele anda läbilöömiseks vajalikud laiapõhjalised teadmised ja oskused ning sütitada motivatsiooni suurte saavutusteni pürgimisel.“

„Märka järgnevat põlvkonda“ järelkasvutiimi 2018. aasta patroon on kulturist Ott Kiivikas. Kiivikase sõnul on üleminek täiskasvanute klassi noore sportlase jaoks sageli keeruline ja väljakutsete rohke. „Konkurents täiskasvanute seas on kordades tugevam, kui on seda noorteklassides. Enda tõestamine ja seatud eesmärkideni jõudmine võib võtta aega," lausus ta.

"Sellel perioodil on noorte toetamine ja märkamine olulised tegurid, mis tippu pürgimist jätkata aitavad. On oluline, et sportlane teaks ja tunneks, et ta ei ole üksi ja temasse usutakse. See innustab edasi pingutama ja enda võimeid parimal viisil realiseerima. Olen veendunud, et kuulumine „Märka järgnevat põlvkonda“ projekti on noortele toeks, aitab neil leida enesekindlust ja sisendab veendumust, et nad on õigel teel.“