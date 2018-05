Eile õhtul võõrsil Chelseaga 1:1 viigi teinud ja seeläbi Inglismaa kõrgliigasse püsima jäänud Huddersfield Towni mängijad tähistasid saavutust omapärasel moel.

Huddersfield auditioning for Human Centipede 4🐛pic.twitter.com/uHe2mHRcNf — LOVE SPORT Radio (@lovesportradio) May 10, 2018

Rõõmu jagati ka Londonisse rännanud fännidega.

📹 Incredible scenes at Stamford Bridge. What an achievement! #htafc (AT) pic.twitter.com/7yDE4s1AGw — Huddersfield Town (@htafcdotcom) May 9, 2018

Voor enne hooaja lõppu on selge, et eliitseltskonnast pudenevad West Bromwich Albion ja Stoke City. Kolmas langeja on kas Swansea või Southampton.

A 1-1 draw at Stamford Bridge for @htafcdotcom means that all 3️⃣ promoted teams have avoided relegation for only the 3️⃣rd time in a #PL season (2001/02 & 2011/12) pic.twitter.com/yFmHxLhHSo — Premier League (@premierleague) May 9, 2018

Tabeliseis: