Itaalia velotuuri esimese mägietapi (6. etapp, 169 km) võitis Esteban Chavez (Mitchelton-Scott) ajaga 4:16.11.

Chavezega sama aja sai kirja tema tiimikaaslane Simon Yates, kes tõusis ühtlasi kolmandalt kohalt Giro d'Italia üldliidriks. Täna roosat särki kandnud Rohan Dennis (BMC) lõpetas etapi 21. kohaga, esimestest 1.04 hiljem.

Tanel Kangert (Astana) jõudis Etna jalamile 24. mehena, võitjast 1.22 hiljem. Üldarvestuses andis Kangert kolm kohta ära ja langes 18ndaks (+2.01).

Second stage win for @estecharu after Corvara 2016: it’s the 27th stage win for Colombia at the Giro 🇨🇴 | Seconda vittoria per @estecharu al giro dopo Corvare 2016: è il 27esimo successo colombiano alla Corsa Rosa 🇨🇴 #Giro101 pic.twitter.com/7BZEVd6c38