Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Portugali kruusaralliga.

"Portugali ralli on mulle alati meeldinud alati ja naudin seda," lausus Ott Tänak Toyota pressiteenistusele. "Võib-olla seepärast, et just siin algas 2009. aastal mu WRC-karjäär (20. koht Subaru Impreza roolis - M.T.). Mul on selle ralli kohta palju teadmisi."

Ta lisas: "Arvan, et areneme üsna kiiresti. Inseneridel on veel palju ideid, kuhu suunas areneda. See on aktsepteeritav, sest tiim on noor. Oleme sel aastal aastanud mitu sammu edasi, kuid näeme kohti, kus veel areneda. Jätkame tööd. Kui tahame meistritiitlit, siis on vaja ka parimat autot. Pole kahtlust, et just selle nimel me töötame."