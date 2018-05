Tartu Bigbanki võrkpalliklubi peab kolmandat aastat järjest pealt vaatama, kuidas keegi teine kuldmedaleid kaela saab. Tänavu jäädi Eesti meistrivõistluste finaalseerias kogutulemusega 1:4 alla Saaremaa võrkpalliklubile.

"Võitis parim meeskond. Loomulikult tahtsime ka võita, aga lõpuks võidutses see, kes on oskustelt ja kogemustelt parem," sõnas Tartu peatreener Andrei Ojamets pärast viiendas mängus saadud otsustavat kaotust. "Finaalseerias löövad välja pisiasjad ning Saaremaa oli üldiselt kaitses parem ning blokk oli neil samuti korrektsem."



Eriti tunnustas juhendaja saarlaste raskete pallide üles toomise omadust. Helar Jalg ning Alexander Tusch heitsid mitu korda ennastsalgavalt pallidele järele ning see sütitaski Saaremaa mootori. "Meie ei too kaitses selliseid palle ära ning see on selge näide sellest, et me pole valmis mängima," leidis ta.

Kes oli tema hinnangul aga finaalseeria kõige väärtuslikum mängija? "Mina tõstaksin esile nende sidemängijat Tuschi. Ta suutis panna kõik mehed mängima, vahet pole, kes pingilt sekkus. Loomulikult tuleb kiita kogu nende vahetuspinki ning diagonaalide lisakäiku," sõnas Ojamets.

Nii-öelda pingimeestest väärib tema hinnangul eraldi ära mainimist ka Helar Jalg. "Ütlesin seda talle ise ka, et ta on väga vastik mees. Alati sekkub pingilt ka rikub kõik asjad (meie jaoks) ära," lausus treener naerdes.

Järgmise hooaja osa jättis kevadel paralleelselt Tartu mees- ning naiskonda juhendanud loots otsad lahtiseks. Eesti naistekoondise juurest ta ei lahku, kuid klubitasandil tuleb teha valik. "Naised on väga südamelähedased. Nähtavasti olen väga raske valiku ees," sõnas ta.