Viiekordse autoralli maailmameistri Sebastien Ogier' abikaasa Andrea Kaiser tegi Twitteris oma armsama aadressil südamliku postituse.

"Ainus asi, mis on parem kui sina abikaasana, on see, et meie pojal on sinusugune isa," kirjutas Kaiser ja illustreeris postitust armsa foto ja südametega.

The only thing better having u @SebOgier for a husband, is our son having u for his PAPA ❤️❤️❤️ #FathersDay pic.twitter.com/jbH2vJS3fD — Andrea Kaiser (@AndreaKaiser) May 10, 2018

Paar abiellus 2014. aasta suvel, kaks aastat hiljem sündis nende perre poeg.