Saaremaa võrkpalliklubi haaras tänavu Eestis endale kõik kolm pakkumisel olnud karikat. Neist viimane, Eesti meistritiitel, tuli täna 4:1 finaalseeria võiduga Tartu Bigbanki üle.

Saarlaste peatreener Urmas Tali rõhutas finaalseeria järel, et tegemist polnud hooajaeelse eesmärgi täitmisega. "Meil polnud sellist eesmärki. Meil oli hooaja eel hoopis väga palju küsimärke," sõnas ta."Näiteks, kuidas ikkagi tiimina kokku klapime? Meil on meeskonnas küll palju liidreid, aga uues tiimis on pisiasjad vaja väga kiiresti kokku klapitada."



Küll lisas juhendaja, et kolmest võidetud karikast on Eesti meistritiitel talle kõige tähtsam ning Saaremaal on tegemist tähtsuselt teise sündmusega: "Esimene oli ühisvalla loomine, teine aga Eesti meistritiitel. See kõik näitab rahva ühtsust," sõnas Tali.

Viimati krooniti juhendaja Eesti meistriks 2006. aastal, kui tüüris Tartu Pere Leiba. Kas tänavune tiitel on pika ootaja tõttu kuidagi magusam? "Siin pole midagi võrrelda. Toona tegid meil mängu paar meest, nüüd oli ikkagi rohkem meeskond väljakul. Eks ma olin ise ka siis noor ja loll. Nüüd ikka tean ka, mida teen," leidis juhendaja.

Eesti meistrina on Saaremaal õigus osaleda järgmisel aastal ka eurosarjas ning on loomulik, et süües kasvab ka isu. "Meistrite liigasse me ei lähe. Valida on meil Challenger või CEV Cupi vahel," lausus Tali. "Põhiline on ikkagi saarlasi siin hoida. See on klubi selge eesmärk, anda kohalikele koht, kus mängida. Kui me head saarlased ära anname, kelle otsa me siis vaatame?"

Peatreeneri sõnul on hetkel vara rääkida järgmise hooaja komplekteeritusest: "Enamusel on küll +1 leping, kuid paljud tahavad välismaale siirduda. Kindlalt on jätkamise osa huvi üles näidanud Helar Jalg ja Johan Vahter. Eks minulgi on siin klubiga kokkulepe, et mõned aastad olen veel."