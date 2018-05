Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Renee Teppan (24) ei osutunud Itaalias toimunud Lõuna-Korea liiga draft'is valituks.

Kuigi mängupaik ise on eksootiline (ka sportlikus mõttes), meelitab välismaalasi sinna kopsakas palganumber. Nimelt on igale väljavalitule garanteeritud 300 000 dollari (umbes 250 000 eurot) suurune aastapalk + preemiad. See on kordades rohkem kui Euroopa tippklubides.

Kuigi teoorias oli kohti seitse (iga klubi õib vastavalt reglemendile palgata ühe välismaalase), osutus draft'is valituks vaid viis meest – neli diagonaali ja üks nurgaründaja. Kaks klubi otsustas juba eelnevalt oma mulluse leegionäriga lepingut pikendada.

Draft'is osales 24 pallurit, valituks osutusid Lieberman Agamez (Kolumbia), Thijs ter Horst (Holland), Mitja Gasparini (Sloveenia), Yosvany Hernandez (Kuuba), Krisztian Padar (Ungari), Alexandre Ferreira (Portugal) ja Simon Hirsch (Saksamaa).

Uudis tähendab, et lõppenud hooajal Itaalia tippklubi Trentino au kaitsnud Teppan jätkab klubiotsinguid.