Saarema võrkpalliklubi sidemängija Alexander Tuschi esimene välishooaeg lõppes erakordselt edukalt. Alpidest Saaremaale kolinud austerlase arvele kogunes finaalseeria otsustavas mängus kolm punkti ning heade tõstete tulemusena sai ka tema kaela hooaja kolmanda kuldmedali.

"Tartu andis meile väga kõva lahingu. 4:1 üldtulemus ei peegelda seda, kui tasavägine see seeria tegelikult oli. Kokkuvõttes sai otsustavaks seeria teine mäng," sõnas Tusch.



Tartu Bigbanki peatreener Andrei Ojamets pakkus omalt poolt finaalseeria väärtuslikumaks mängijaks just Saaremaa sidemängijat. Austerlane võttis komplimendi kergelt punastades küll omaks, kuid ajas eestlaslikult natukene ka sarvi vastu. "Ma üritan lihtsalt iga hinna eest teisi aidata. Ma ei näidanud täna oma parimat mängu, kuid õnneks suutsime sellest hoolimata võita," sõnas ta.

Tuschi auhinnakapis on varasemalt kuus Austria meistritiitlit, kuid Saaremaaga võidetud Eesti meistrimedal on neist veidi erilisem. "Tegemist on ikkagi esimese välishooajaga. Lisaks olen ma siin klubis põhimees, mitte pingipoiss," sõnas austerlane.



"Saaremaa on üldse väga hea koht, kus võrkpalli mängida, sest siin pole liiga palju segavaid faktoreid," jätkas ta.