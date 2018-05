Tänavuse korvpallihooaja alguses tõusis komeedina tippu Valga-Valka meeskond. Kaheksast esimesest mängust kaotati vaid üks ning liigatabelis püsiti kõrgel. Aasta teine pool aga nõnda särav ei olnud ning piirilinna meeskonna laeks jäi veerandfinaal.

Oma esimese täispikahooaja kirja saanud ja korralikult korvpallikaardile kerkinud Egert Halleri sõnutsi jättis Roberts Freimanise lahkumine (jaanuari alguses) meeskonda augu, mida ei suudetutki kinni lappida.

„Kõik alla poolfinaali on pettumus,“ tunnistas tagamängija. „Juba hooaja alguses oli koosolekutel juttu, et kui pärast 8-1 algust pole lõpuks tulemust näidata, ei huvita see kedagi. Nii läkski.“