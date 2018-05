MMi kolme suure võiduga alustanud Venemaa jäähokikoondise teele sattus viimaks üks adekvaatne mõõdupuu, Tšehhi, kes meie idanaabritest lisaajal 4:3 jagu sai (2:1, 1:2, 0:0, 1:0).

Kui Valgevene, Austria ja Prantsusmaa ei suutnud kamba peale venelaste võrku visata ühtki litrit, siis tšehhid lõpetasid Venemaa ilusa seeria juba avakolmandikul. Täpsed olid NHLi mehed David Krejci ja Dmitrij Jaskin. Tõsi, Nikita Nesterov viis esmalt Venemaa juba 1.11 järel juhtima.

Ka teisel kolmandikul suutsid venelased kärmelt litri Tšehhi puuri toimetada, minuti järel oli täpne Mihhail Grigorenko, kes mängib koos Nesteroviga Moskva CSKAs. David Pastrnak taastas kolm minutit hiljem Tšehhi eduseisu (3:2), kuid Aleksandr Barabanov seadis juba poolteise minuti pärast viigi jalule.

#CZEvsRUS We're just like HOW DID THAT NOT GO IN?! (So is @russiahockey)



Two posts, no goal. pic.twitter.com/4CfRFmKq11