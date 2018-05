Tabasalus algavad nii Eesti kui Soome SuperMoto meistrivõistlused



Eeloleval pühapäeval 13. mail sõidetakse Tabasalu kardirajal selle aasta Sivitrans Eesti SuperMoto meistrivõistluste avaetapp, mis avab ühtlasi ka Soome meistrivõistlused. See tähendab omakorda, et Tabasalus võistlevad kõik Eesti, Soome ja teiste lähiriikide parimad sõitjad.



Tunnustamas eestlaste kõrget võistluste organiseerimistaset korraldavad meie põhjanaabrid Eestis oma meistrivõistluste etappe ning erand ei ole ka käesolev aasta.



Pühapäeval on tulemas seega väga kõrgeteasemeline võistlus, kuna kohal on meie naaberriikide hetke kiireimad sõitjad. Soomlased on kohal teravaime tipuga eesotsas üleelmise aasta Eesti meistri Sami Salstolaga, kes tahab kindlasti tiitli mulluselt meistrilt Prants Palsilt tagasi võita, oma sõna meistritiitli jahil on öelda ka valitseva meistri vennal Patrick Palsil, kes võistleb tänavu Itaalia tiimi ridades SuperMoto Euroopa meistrivõistlustel. Lisaks on end kirja pannud mitmed kiired Läti ja Venemaa sõitjad ning neid jagub mitmesse klassi.



Sellel aastal paneb Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni SuperMoto komisjon väga palju rõhku just noortele, kuna augustis toimub samuti Tabasalus Euroopa meistrivõistluste etapp ning juba pühapäeval on noori sõitjaid Tabasallu oodata lisaks Eestist ka Soomest, Lätist ja Venemaalt. Lisaks poistele on rajale tulemas ka vaprad tüdrukud, kes osalevad väikseimas SM50klassis.



Treeningsõidud algavad Tabasalus pühapäeva hommikul kell 9:00, kvalifikatsioonide algus on 10:30 ja esimene start antakse 12:30, kui rajale lähevad S4 klassi sõitjad. Kõikides klassides toimub kaks starti ja võistluspäev lõpeb kell 17:00 SuperQuadide teise sõiduga.



Kiireimas klassis S1 on sarnaselt eelmistele hooaegadele rahalised auhinnad väärtusega I koht 200 €, II koht 100 € ja III koht 50 €.