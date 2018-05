Soomlane, rootslane ja taanlane arutavad, kelle riigis on kõige kõrgem torn. Alustab rootslane: "Meil on nii kõrge torn, et kui sealt alla hüppad, jääb sinust järele vaid märg plekk."

"Meie tornist alla hüpates ei jää sedagi!" trumpab taanlane rootslase üle.

"Aga kui meie tornist alla hüppad, siis võid poole tee peal nälga surra..." lõpetab soomlane vaidluse.