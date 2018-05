Manchester Unitedi jalgpallimeeskond viigistas neljapäeva õhtul West Ham Unitediga ja kindlustas viimase vooru eel Inglismaa kõrgliiga teise koha. Eilne matš lõppes väravateta viigiga.

„Me ei tähista teist kohta,“ tunnistas Unitedi peatreener Jose Mourinho mängu järel. Ta lisas, et väikestviisi rõõmu võib siiski tunda: teine koht oligi tänavu maksimum, sest Manchester City näitas omaette klassi. „Saime juba mitu kuud tagasi aru, et võitmine on võimatu, seega eesmärk oli hõbe võtta.“

Inglismaa kõrgliiga seis viimase vooru eel: