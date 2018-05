Klubihooajal TTÜ võrkpallimeeskonnas pallinud Dmitri Korotkov on üks noorema generatsiooni mängijatest, kes saab sel suvel võimaluse end B-koondises proovile panna. Hetkel on nii põhikoondis kui B-koondis ühises laagris Rakveres.

Kui aasta tagasi vaatas Korotkov veel publiku hulgast, kuidas rahvuskoondis mängib, siis nüüd on ta nende samade meestega koos trennis. „Ei oleks osanud arvata, et nii läheb. See on uskumatu ja hoopis teistmoodi tunne. Hoopis teisest klassist võrkpall. Ka treeneri (Gheorghe Cretu) teadmised on hoopis teistsugused kui seni olen kogenud ja nii palju on õppida,“ kirjeldas mängija volley.ee-le.

Kõige keerulisem on aga see, kuidas Cretu tehnilist poolt arendab. „Ta paneb tehnilistele nüanssidele nii palju rõhku, et see on kindlasti kõige raskem osa, millega harjuda. Kui oled 12 aastat ühtmoodi õppinud, aga järsku saad mingi täiesti uue info, siis sellega harjumine võtab aega.“