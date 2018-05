Anett Kontaveiti hea vorm ei jää märkamata ka laias maailmas. USA telekanal Tennis Channel valis 22aastase eestlanna kümne naistennisisti hulka, keda tulevikku silmas pidades jälgida.

„Olen agressiivne mängija, mulle meeldib matši dikteerida. Olen kogu väljaku ulatuses ohtlik, mu löögid on üsna tugevad ja panevad vastaseid keerulistesse olukordadesse,“ rääkis Kontaveit talle pühendatud videoloos. „Mu suurim eesmärk on olla nii hea tennisemängija kui suudan. Usun, et saan enda mängu iga nurga alt parandada.“