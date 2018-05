Maailma kõmumeedias liiguvad jutud, et Cristiano Ronaldo ja Georgina Rodriguez on kihlatud.

Kuulujutud said uue hoo, kui Rodriguez näitas oma 4,6 miljoni jälgijaga Instagrami kontol sõrmust, mille poehind on ligi 700 000 eurot. Arvatakse, et sellise hinnaga ehteid ostab isegi Ronaldo kaliibriga mees vaid väga erilistel puhkudel, milleks kihlumine kindlast kvalifitseerub.

Ronaldo ja Rodrigueze peres kasvab neli last, kuid vaid viimati sündinud tütre ema on Rodriguez.