Tennise maailma esireket Rafael Nadal tõestab endiselt, et just tema on liivaväljakute kuningas. Nüüd purustas ta 34 aastat John McEnroe nimel olnud rekordi.

Nadal sai Madridi turniiri kolmandas ringis 6:3, 6:4 jagu Diego Schwartzmanist ja jõudis veerandfinaali. Ühtlasi tähendasid kaks järjestikust setivõitu, et Nadal pole liivaväljakul kaotusekibedust tundnud 50 järjestikus setis. McEnroe 49 setti kestnud seeria toimus 1984. aastal ja sinna sisse mahtus ka Madridi turniiri võit.

Nadal võib rekordnumbrid ümber kirjutada juba veerandfinaalis, kus kohtub austerlase Dominic Thiemiga.