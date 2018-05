Venemaa jalgpallikoondise peatreener Stanislav Tšertšesov nimetas 28 mängijat, kes alustavat ettevalmistust suviseks MM-finaalturniiriks. Lõplikku nimekirja pääseb 23 jalgpallurit.

Teiste hulgas mahtus valikusse ka 22aastane Anton Mirantšuk, kes alles 2016. aastal Eesti meistriliigas Levadia särki kandis. Toona Moskva Lokomotivist laenulepinguga Levadiasse saabunud poolkaitsja käis Maarjamäel baseeruva klubi eest väljakul 35 matšis ja lõi 15 väravat. Varem polnud ta täiskasvanute tasemel sisuliselt mänginudki, kuid Eestis sai mees tuule tiibadesse.

Nüüd on ta end kindlalt murdnud Lokomotivi põhimeeste hulka. Sel hooajal on keskväljamängijal Venemaa kõrgliigas kirjas 28 matši, neli väravat ja seitse resultatiivset söötu. Euroopa liigas sai Mirantšuk kirja kümme matši ja ühe värava. Koondise eest on seni kirjas neli kohtumist (Lõuna-Korea, Brasiilia, Hispaania ja Prantsusmaa vastu).