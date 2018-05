Viimastel päevadel on spekuleeritud egiptlasest väravamasina Mohamed Salah' võimalikule lahkumisele Liverpooli jalgpallimeeskonnast, kuid mees lükkas spekulatsioonid ümber.

Väljaande The Guardian teatel ütles Salah, et tal on Liverpoolis vaja veel üht-teist saavutada. "Olen siin väga õnnelik," rõhutas Salah lausa kahel korral. "Kõik on hästi. Mul on Liverpooli tulevikuga seotud ambitsioone. Nagu näete, on meil käsil suurepärane hooaeg, oleme jõudnud Meistrite liiga finaali ja kõik on põnevil. See on alles algus."